Diepenring verliest honderd parkeerplekken; 'parkeren kan in garages'

Op de Diepenring in de stad verdwijnen zeker honderd parkeerplaatsen.

De eerste plekken verdwijnen rondom de nieuw aan te leggen bushaltes bij het provinciehuis en de Stadsschouwburg. Ook bij de Poelstraat, de Sint Jansstraat en rondom de nieuwe Kattenbrug verdwijnen parkeeerplaatsen.

Parkeren kan in garages

Burgemeester en wethouders vinden dat binnenstadbezoekers in parkeergarages kunnen parkeren. Bewoners moeten hun auto in buurtstalling Bleekveld zetten, waar ze in eerste instantie korting voor krijgen. Het college voert met deze plannen een opdracht uit van de gemeenteraad. Door parkeerplekken te schrappen moet er meer ruimte komen voor groen en recreatie langs de Diepenring en moeten de bussen meer ruimte krijgen.

Op termijn verdwijnen ook aan de westkant van de Diepenring (Hoge der Aa) parkeerplekken. Bewoners aan die kant van de stad zouden mogelijk in buurtstallingen Schoolholm en Nieuwstraat terecht kunnen.

Het past allemaal net. Het is schipperen met de ruimte op die plekken Paul de Rook - wethouder

Nieuwe haltes

Het stadse college presenteerde woensdag de plannen voor de oostelijke binnenstad, waar in navolging van de westkant de bussen zullen worden geweerd. Nu rijden ze nog tot op de Grote Markt; straks komen er nieuwe bushaltes aan de Diepenring. Dat past allemaal net, zegt wethouder Paul de Rook. 'Het is wel schipperen met de ruimte op die plekken'.

De Diepenring wordt rondom de haltes voor het provinciehuis en de Stadsschouwburg een 30 kilometer-zone. Waar de rest van de Diepenring nu één rijbaan heeft met daarnaast een fietsstrook, komen daar weer twee rijbanen. De rechterbaan buigt een beetje naar buiten, zodat de bussen daar bij de halte kunnen stoppen en het overige verkeer er nog omheen kan. De Rook: 'We denken dat het op deze plek veilig kan.'

Geen bussen op Grote Markt

Bussen rijden straks niet meer via Gelkingestraat en Oosterstraat van en naar de Grote Markt, maar rijden vanaf het Zuiderdiep richting de Diepenring en andersom. Daarvoor komt er een nieuwe Kattenbrug ter hoogte van het Kattendiep. De Sint Jansstraat wordt in de plannen ook busvrij en krijgt de voor de binnenstad kenmerkende gele steentjes. De straat wordt niet autovrij, omdat het wel de toegangsweg blijft voor de parkeergarages van het provinciehuis en het Groninger Forum.

De Sint Jansstraat moet de metamorfose nog dit jaar ondergaan; de Kattenbrug ligt er volgend jaar. Daarna (december 2019) kunnen ook de nieuwe busroutes in gebruik worden genomen.

Pendelbusje: 285.000 euro voor 205 weekreizigers

De herinrichting van de oostelijke binnenstad volgt op die van de westkant. Daar rijden bussen inmiddels ook niet meer door tot aan de Grote Markt. Ze stoppen bij de Westerhaven. Om mensen die slecht ter been zijn tegemoet te komen rijdt er een klein busje tussen de Westerhaven en het Zuiderdiep. Van deze Pendelbus Binnenstad maken gemiddeld 205 reizigers per week gebruik, blijkt uit de eerste cijfers.

De bus is de helft van de tijd leeg; het laten rijden van de bus kost het eerste jaar 285.000 euro. In juni evalueert de gemeente de proef verder. Daarna komt ook een besluit over een eventueel busjes aan de oostkant van de stad.

Lees ook:

- Plannen nieuwe brug in centrum Stad krijgen vorm

- Na de binnenkant wordt nu de buitenkant van de Diepenring aangepakt

- Eerste aankoop voor aanpak Diepenring is gedaan

- Alles over binnenstad Groningen