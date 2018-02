Deel dit artikel:











Stad en Ommeland Groningen bezorgd over verdwijnen pinautomaten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De fractie van Stad en Ommeland Groningen in de gemeenteraad van de stad maakt zich zorgen over het verdwijnen van pinautomaten in wijken en dorpen.

De partij, tot voor kort opererend onder de naam Stadspartij, stelt daarom vragen aan het stadsbestuur van Groningen. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts wil onder meer weten of het college van burgemeester en wethouders het met hem eens is dat pinautomaten 'bijdragen aan de leefbaarheid' en dat het 'een maatschappelijke voorziening is die goed bereikbaar moet zijn'. Geldautomaten verdwijnen Geldservice Nederland, dat verantwoordelijk is voor het contante geldverkeer van een aantal grote banken in Nederland, becijferde afgelopen november dat de komende jaren landelijk waarschijnlijk tweeduizend geldautomaten verdwijnen. Dat getal komt bovenop de achthonderd die al buiten gebruik zijn. Binnen vijf kilometer Het bedrijf zegde toen toe dat het doel is om ervoor te zorgen dat mensen altijd binnen een straal van vijf kilometer een pinautomaat vinden. Stad en Ommeland Groningen wil van het college weten of het daarop invloed kan uitoefenen. Lees ook:

