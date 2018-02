UPDATE: NAM neemt geen verdere maatregelen na recente aardbevingen

De NAM neemt geen aanvullende maatregelen na de aardbevingen bij het gebied Loppersum van begin februari.

In een rapport aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schrijft het het aardoliebedrijf dat met de onlangs genomen maatregelen het aantal aardbevingen in het gebied moet afnemen.

Het aardgasbedrijf reageert hiermee op het SodM dat om opheldering vroeg na de bevingen bij Loppersum (2.0), Scharmer (1.7) en Garrelsweer (2.2). Volgens het meet- en regelprotocol (mrp) van de NAM is er na de beving van Loppersum op 8 februari sprake van code oranje en zit het dicht tegen code rood aan.

Maatregelen

Na het SodM-advies van 1 februari heeft de NAM de vijf gaslocaties in het Loppersumgebied gesloten. Daarnaast moeten schommelingen van het winningsniveau in het Bierumcluster worden teruggedrongen.

Het is afwachten of deze maatregelen effect hebben. Het duurt zes tot negen maanden voordat het duidelijk is wat het sluiten van de gaslocaties doet met de bodem in het Loppersumgebied.

Gaskraan verder dicht

De recente bevingen worden veroorzaakt door drukverschillen in het Groningenveld. Volgens de NAM vallen de recente bevingen binnen de voorspellingen.

Volgens de NAM zijn de genomen maatregelen niet genoeg om het aantal aardbevingen op lange termijn terug te dringen. Daarvoor is verdere verlaging van het gaswinningsniveau nodig. Het SodM adviseerde eerder deze maand al om de gaskraan zo snel mogelijk verder dicht te draaien naar 12 miljard kuub per jaar.

Reactie SodM

In een brief aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat schrijft het SodM zich bij de reactie van de NAM aan te sluiten. 'Op dit moment ziet het SodM geen noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen', aldus de toezichthouder.

