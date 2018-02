Onderzoek naar vangrail langs Van Starkenborghkanaal

De gemeente Grootegast gaat onderzoeken of er een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal kan worden geplaatst.

Grootegast trekt in het onderzoek op met de gemeenten Zuidhorn en het Friese Achtkarspelen. Het onderzoek komt er op aandringen van de lokale partij VZ2000 in de gemeenteraad van Grootegast.

Dodelijk ongeluk

Aanleiding voor het onderzoek is het dodelijke ongeluk dat zich half december afspeelde bij Gaarkeuken. Daar raakte een vrouw te water met haar auto. Vanuit haar wagen belde ze 112. De hulpdiensten konden de vrouw niet vinden omdat niet duidelijk werd waar ze te water was geraakt. De automobiliste verdronk.

Oplossing

Had dit ongeluk voorkomen kunnen worden? VZ2000 denkt van wel en zegt dat de verkeersveiligheid bij het kanaal schreeuwt om een oplossing. De partij wil dat er een vangrail wordt geplaatst tussen Stroobos en Zuidhorn. Tijdens de raadsvergadering diende de partij een motie in om een onderzoek te starten. De voltallige gemeenteraad steunde het voorstel.

'Bijna onmogelijk om op de wal te komen'

En dus gaat wethouder Mark de Haan (ChristenUnie) op pad om met een oplossing te komen. De Haan is het met VZ2000 eens dat het nu erg gevaarlijk is langs het kanaal. 'De berm tussen de weg en het kanaal is op sommige plaatsen nog geen meter breed en erg steil. Als je per ongeluk in de berm terechtkomt lig je zo in het water. Als het je lukt om uit de auto te komen dan is het bijna onmogelijk om op de wal te komen. Het kanaal is hier zes meter diep.'

Kosten

De Haan heeft inmiddels contact gehad met de portefeuillehouders verkeer in de aangrenzende gemeenten Zuidhorn en Achtkarspelen. Volgens De Haan wordt daar ook de noodzaak gevoeld om iets aan de situatie te doen. In de gemeente Grootegast gaat hem om een stuk van 3200 meter. In Zuidhorn om 2500 meter en in Achtkarspelen om 500 meter. Ook de provincie Groningen en Rijkswaterstaat worden bij het onderzoek betrokken.

Volgens De Haan vallen de kosten mee: 'Het kost zo'n 190.000 euro om het Grootegaster deel, tussen Eibersburen en Gaarkeuken, van vangrail te voorzien.'

Lees ook:

- Pleidooi voor vangrail langs Van Starkenborghkanaal na dodelijk ongeluk

- Bestuurder belde zelf politie na ongeluk, maar zoektocht duurde een uur