Deel dit artikel:











Stadskanaal 'zeer ontstemd en teleurgesteld' over groen licht voor windpark (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Wethouder Jan Bessembinders van Stadskanaal is 'zeer ontstemd en teleurgesteld' over het besluit van de Raad van State dat het windpark in de Veenkoloniën mag worden aangelegd.