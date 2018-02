Één gemeente heeft stemwijzer voor komende verkiezingen

Slechts één van de zeven Groningse gemeenten waar in maart gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, heeft zometeen een stemwijzer.

Alleen voor gemeente Oldambt zal vanaf komende zaterdag een stemhulp voorhanden zijn, waarbij je stemadvies krijgt door verschillende stellingen te beantwoorden. Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Pekela, Stadskanaal en Veendam hebben geen stemwijzer.

Gezamenlijk bieden StemWijzer, Kieskompas en MijnStem naar eigen zeggen stemhulp voor 66 procent van de Nederlanders. 'In Groningen is de score wel wat mager ja', zegt Anita de Jong van Huis voor Democratie en Rechtsstaat ProDemos.

In Stadskanaal komt er geen stemwijzer omdat partijen het niet eens zijn over de inhoud Martijn Folkers - verslaggever

Kosten of inhoud een probleem

Het lage aantal gaat volgens ProDemos, initiatiefnemer van de StemWijzer, niet meer veranderen. De reden kan volgens de organisatie in de kosten zitten. 'Voor kleinere gemeenten zijn de kosten per inwoner misschien te hoog', zegt De Jong.

Het kan ook aan andere aanleiding hebben. 'In Stadskanaal komt geen stemwijzer omdat partijen het niet eens zijn over de inhoud', weet verslaggever Martijn Folkers. Hetzelfde gebeurde vorig jaar bij de herindelingsverkiezingen in Westerwolde. Daar was onenigheid over één van de stellingen.

'Belangrijk voor politiek zelfvertrouwen'

Kost het ontbreken van een stemwijzer kiezers en stemmen? De Jong: 'Ja, er is wel een klein effect gemeten. Een stemwijzer kan leiden tot een hogere opkomst.'

'Zeker als er geen debatten worden uitgezonden, helpt een stemwijzer bij het bepalen van een stem. Het is een van de belangrijkste bronnen waar mensen zich op baseren. We merken dat het zorgt voor meer politiek zelfvertrouwen. Daardoor zijn mensen eerder geneigd te stemmen.'

