Gemeente weigert taaleis voor alle Stadjers met uitkering uit te voeren

De gemeente Groningen is niet van plan de zogenoemde taaleis voor mensen die een uitkering aanvragen breder toe te passen.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VVD. Het college heeft er geen geld voor en ziet er ook geen heil in.

Gekort op de uitkering

De taaleis werd twee jaar geleden landelijk ingevoerd en verplicht mensen die een uitkering aanvragen om de Nederlandse taal te kunnen spreken en schrijven. Wie daar niet aan meewerkt, wordt gekort op de uitkering.

Geen zoden aan de dijk

In Groningen legt de gemeente de eis alleen op aan mensen die een grote kans hebben op werk en waarbij alleen de taal een belemmering vormt. De VVD wilde dat anders zien, maar dat is het college dus niet van plan. Het taalniveau dat geëist wordt zet geen zoden aan de dijk, vinden ze, want dat is te laag om werk te kunnen vinden. Ook zou het Rijk te weinig geld hebben gegeven om bij alle bijstandsgerechtigden de taal te verbeteren.

Op gesprek

Tot nog toe hebben tweeëntwintig mensen een taaltoets gedaan; zeventien zijn gezakt. Met hen heeft de gemeente gepraat over mogelijkheden om hun taalvaardigheid te verbeteren. Binnenkort moeten ze weer op gesprek komen om te bekijken of het al beter gaat.

Eigen scholingsplan

Al met al zien burgemeester en wethouders meer in hun eigen scholingsplan voor mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Dat zijn activiteiten op gebied van digitale vaardigheden, schrijfvaardigheid en algemene taalvaardigheid. 'We verwachten dat onze aanpak gericht op een kleinere doelgroep, meer oplevert voor de mensen om wie het gaat,' zo schrijven ze.

