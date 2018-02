Ondernemersvereniging Appingedam niet blij met bewonersvariant verdubbeling N33

Ondernemers in Appingedam zijn niet blij met het huidige plan om de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen.

In dat plan verdwijnt de 'knik' van de N33, zodat Appingedam haar autoweg voor de deur ziet verdwijnen.

Funest

Volgens voorzitter Bert Schonewille van het Ondernemers Kontakt Appingedam (OKA) is het huidige plan funest voor de bedrijvigheid in Appingedam.

'Prachtige zichtlocatie'

'Wij voorzien qua bereikbaarheid echt problemen voor onze stad', stelt Schonewille. 'Even terug in de tijd: bedrijvenpark Fivelpoort is als prachtige zichtlocatie ontstaan langs de huidige N33. Wij als ondernemers zijn daar mede aanjager voor geweest. Zoals de weg er nu ligt, is er een goede aansluiting voor Appingedam. Die dreigt te verdwijnen.'

Verkeersdruk

Schonewille geeft aan dat hij namens zo'n 70 ondernemers spreekt. Volgens hem verdwijnt niet alleen de zichtlocatie van bedrijvenpark Fivelpoort, ook neemt de verkeersdruk op de Farmsumerweg 'enorm toe'.

'Wij pleiten voor een goede bereikbaarheid van Appingedam, voor een afslag richting de Woldweg, zodat Appingedam via twee wegen goed bereikbaar is.'

De Damster ondernemers zien het huidige plan, bedacht door bewoners uit Tjuchem, het liefst verdwijnen.

Goedkoopste oplossing

'Er is niet gekozen voor onze voorkeursvariant, een verdubbeling van de huidige weg. Daar hebben wij toch volledig rekening mee gehouden. Dat is een iets langer traject dan de variant X1 (de bewonersvariant, MF). In onze ogen is dit ook de goedkoopste oplossing.'

In gesprek

Gedeputeerde Fleur Gräper zegt in gesprek te zijn met de gemeente Appingedam, om zo ook de bereikbaarheid van Appingedam in het oog te houden.

De D66-bestuurder is vooral blij dat de bewonersvariant van de werkgroep Tjuchem als beste uit de bus is gekomen. 'Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven dat dit nog nooit is gebeurd. Dit is uniek.'

Op de hoogte

De Statenfractie van de VVD wil op de hoogte gehouden worden van de gesprekken tussen provincie en de gemeente Appingedam.

'In onze ogen is het van belang dat ons als Staten een tussenstand wordt gemeld', zegt VVD'er Nico Bakker. 'Zodat we niet na afloop pas met dingen worden geconfronteerd.'

