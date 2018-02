'Welke vrumde vogel vlaigt deur Ainrom?'

'Welke vrumde vogel vlaigt der deur Ainrom'. Die vraag houdt de Eenrumers al de hele week bezig. Door het dorp vliegt sinds een week een vogel die voor de gewone Groninger op een papegaai lijkt.

Maar is het wel een papegaai? Op een eerder bericht over de vreemde vogel op de site van Noord klommen mensen massaal in de pen. Het was zeker geen papegaai, maar een parkiet, werd er hartgrondig beweerd. Een halsbandparkiet, een alexanderparkiet werd er gezegd. Maar ook kwam iemand met de suggestie van een beo.

Tot nu toe zijn we er niet uit. Ook is niet duidelijk van wie de vogel nu is. Deze foto van Gerwin De Vries kan misschien duidelijkheid verschaffen. Wil de echte vogelkenner nu opstaan.