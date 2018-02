Poging om aardbevingsschade via kantonrechter te regelen is mislukt

De poging van de familie Wouters uit Nieuw-Scheemda, die de aardbevingsschade aan hun boerderij via de kantonrechter wilde beslechten, is mislukt. De NAM wil hier niet aan meewerken.

Voor een gang naar de kantonrechter is geen advocaat nodig, maar kan alleen als alle partijen mee willen werken. Het gezin heeft geen geld meer voor een dure civiele procedure, waar wel voor juristen moet worden betaald.

Niks vergoed

De Oldambtster boerderij van Wouters is gebouwd in 1872 en was in 2012 nog in goede staat, zei de man tegen de rechter. Dit veranderde in 2013. De schade nam in rap tempo toe. In maart 2014 meldde het gezin hun schade bij de NAM.

'Vooraf kregen we te horen dat er niets werd vergoed'. Een deskundige van de NAM maakte een rapport op. De familie huurde een eigen deskundige in voor een tegenonderzoek. En toen bleef het stil. De NAM sloot het dossier'

Artikel 96

Wouters zag nog een mogelijkheid: een procedure die gebaseerd is op artikel 96 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit houdt in dat de procesvoering op een informelere manier verloopt, mits beide partijen toestemmen. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om een handelsgeschil voor te leggen aan een rechter, zonder dat de kosten de pan uit rijzen.

Aardbevingkamer

De NAM is echter van mening dat schadegevallen door gaswinning juist aan de aardbeving kamer Groningen moeten worden voorgelegd. Dit zijn drie rechters die zich speciaal bezig houden met aardbevingschade. 'Voor een goede procesvoering heb je deskundige advocaten nodig. En er bestaat ook zoiets als rechtsbijstand', zei de jurist van de NAM. Volgens de jurist is het Wouters zelf die koos voor een alternatieve route, zoals via de kantonrechter.

Gesloopt

De schadezaak van de familie Wouters is een van de 6000 oude schadegevallen die voor 1 juli door de NAM moet worden afgehandeld. Daar heeft de familie geen vertrouwen in. 'Wat de NAM wil? Die wil dat onze boerderij wordt gesloopt'.

