Gedeputeerde Homan wil ESD-SIC nu écht aanpakken

De provincie Groningen zegt nu de mogelijkheid te hebben om de rook- en stankoverlast aan te pakken die veroorzaakt wordt door het bedrijf ESD-SIC bij Farmsum.

Het bedrijf maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Het productieproces vindt plaats in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk tot gevolg. Die stofwolken worden 'blazers' genoemd.

Nu wel

Gedeputeerde Nienke Homan wil deze vorm van overlast nu écht bestrijden, en zegt dat nu ook te kunnen. Tot voor kort hadden we geen mogelijkheid tot handhaving', stelt Homan. 'Die hebben we nu wel.'

Het proces is nu zo ingericht dat ESD-SIC een blazer moet doorgeven aan de Omgevingsdienst Groningen. Vervolgens moet de blazer worden geanalyseerd.

Blazers

De provincie Groningen wil dan ook handhaven op geuroverlast en rookoverlast van de blazers. 'Het maximale wat we kunnen doen is bestuursdwang toepassen als het proces niet wordt aangepast. Wanneer dat niet gebeurt, moeten we dat aanpakken.' Volgens Homan kan dat omdat de wet- en regelgeving is veranderd.

Kankerverwekkende lucht

Partijen in de Statencommissie geven aan dat Homan er kort op moeten zitten. Ze hebben verschillende vragen richting de gedeputeerde. De SP wil bijvoorbeeld weten of de 'blazers' die in de lucht worden 'geknald', ook kankerverwekkende stoffen bevatten.

'Uit geen enkel rapport is gebleken dat er risico is voor de volksgezondheid', stelt Homan. 'Toch willen wij dat meten. En dat gaan we dan ook doen.'

Geurapp

Homan wijst erop dat er een geurapp komt voor de omwonenden. 'Deze app is in de testfase. In mei komt deze voor de omwonenden beschikbaar. We doen het zo transparant mogelijk.'