Das doodgereden op de N34 bij Zuidlaren

Op de N34 bij Zuidlaren is woensdag een das doodgereden. Het zeldzame dier, vermoedelijk afkomstig uit het Zuidlaardermeergebied, heeft waarschijnlijk 's nachts geprobeerd de weg over te steken op zoek naar voedsel.

Biologieleraar Richard Topelen uit Nieuw-Buinen zag de das liggen. Hij was op weg naar zijn werk in Haren en stopte om te kijken of het het dier nog leefde. 'Helaas was ie al dood. Ik kon niet zien of het een mannetje of vrouwtje was'.

Vervolgens ging hij door naar school. Op de terugweg was de das verdwenen. 'Ik vermoed dat de wegbeheerder het dier heeft weggehaald'.

De das is een beschermd roofdier en heeft zich op een aantal plaatsen in het noorden genesteld in zogeheten dassenburchten. Ze houden geen winterslaap maar leggen een wintervoorraad aan. In februari gaat het mannetje op zoek naar een vrouwtje.