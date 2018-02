Enexis investeert 126 miljoen euro in energienetwerk in Stad en Ommeland

Netwerkbeheerder Enexis investeert dit jaar 126 miljoen euro in het energienetwerk in de provincie Groningen.Het is onderdeel van een totale landelijke investering van 848 miljoen.

Voor onderhoud en vernieuwing van het gas- en elektriciteitsnet wordt meer geld uitgetrokken dan in voorgaande jaren.

Vijftig kilometer gasleidingen

Enexis heeft in onze provincie 281.000 aansluitingen voor gas en ruim 300.000 voor elektriciteit. Volgens woordvoerder Jan Bakkker van Enexis gaat het geld met name naar de vervanging van vijftig kilometer gasleidingen in de stad Groningen en naar nieuwe aaansluitingen voor grote zonneparken in onze provincie.

14 minuten

Volgens Bakker werpt goed onderhoud vruchten af. De gemiddelde storingsduur per huishouden in de provincie Groningen is 14 minuten. Het landelijk gemiddelde is zo'n 23 minuten.