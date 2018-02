Danaid Prinsen trekt vorm door met topprestatie in Ierland

Danaid Prinsen heeft een topprestatie geleverd op de 800 meter. De 20 jarige Winschotense liep bij een indoorwedstrijd in het Ierse Athlon een tijd van 2.02.29.

Dat is voor de atlete van Aquilo een dik persoonlijk record. Het is de vijfde tijd indoor ooit door een Nederlandse atlete gelopen. De tijd is ook sneller dan de Europese limiet voor het EK Outdoor. Die staat op 2.02.50.

Als er in de komende maanden geen Nederlandse sneller loopt dan Prinsen, dan maakt ze in augustus haar debuut op het EK in Berlijn.

Indoorkampioene

Afgelopen weekend werd Prinsen voor de eerste keer Nederlands indoorkampioene bij de senioren. Vorig jaar pakte ze haar eerste titel in de open lucht.

Lees ook:

- Prinsen snelt naar Nederlandse indoortitel op de 800 meter