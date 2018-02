Vinger aan de pols bij verwijdering van woonboten uit Noorderhaven

(Foto: Ruurd van der Weij/Groningen in Beeld)

De Groninger gemeenteraad wil niet dat er boten worden verwijderd uit de Noorderhaven voordat de gemeente dat aan de raadsleden heeft voorgelegd.

Er is sinds december 2017 onrust ontstaan bij bewoners die in de Noorderhaven wonen. Het stadsbestuur wil dat alle schepen die in de haven liggen kunnen varen. Schepen die niet kunnen varen mogen er ook niet liggen.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wil die maatregelen doorvoeren omdat de Noorderhaven een vrijhaven moet blijven. Een haven waar boten in en uit kunnen varen.

Controles

Boten die niet vaarbaar gemaakt kunnen worden wil de wethouder uit de haven verdwijnen. Om te achterhalen of een boot kan varen of vaarbaar gemaakt kan worden gaat een ambtenaar de boten controleren.

Als de controle is uitgevoerd en er een handhavingsplan wordt gemaakt wil de raad zich daar eerst over buigen. Als bewoners de haven moeten verlaten wil een raadsmeerderheid dat ze ruim de tijd krijgen om een nieuwe ligplaats te vinden. De gemeente moet eventueel ook helpen om een nieuwe plek te vinden.

Komen ze aan boord?

Het uitvoeren van de controles kan weleens een hele zware dobber worden. Het Woonschepencomité Groningen roept nog altijd op om de gemeente niet aan boord te laten voor een controle. 'Ze hebben niks te zoeken bij iemand aan boord als er geen sprake is van een calamiteit of veiligheidskwestie', liet voorzitter Dirk van Driel eerder weten.

Controle vanaf de wal

Toch denkt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) dat de controleur al heel veel informatie over een schip kan achterhalen zonder aan boord te komen. 'Aan boord komen helpt wel, maar het is niet perse noodzakelijk.'

Niet vaarbaar? Dan vertrekken

Toch zal het stadsbestuur streng gaan handhaven. Als een boot niet vaarbaar te maken is dan zal de eigenaar op zoek moeten naar een andere plek. 'Wanneer er een schip ligt dat niet kan varen dan had die er eigenlijk helemaal niet mogen liggen.'

Proefproces

Naast de controles die uitgevoerd gaan worden loopt er nog een tweede spoor. Namelijk die van een proefproces. Dat proces moet uitwijzen wat precies een varend schip is en wat niet.

