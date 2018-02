'Uitstel uitbreiding Lelystad is gunstig voor Groningen Airport Eelde'

Uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport heeft positieve gevolgen voor Groningen Airport Eelde. Dat zegt wethouder Joost van Keulen (VVD) van de stad Groningen.

'Wij hadden er in de bedrijfsvoering rekening mee gehouden dat Lelystad open zou gaan in 2019. We hadden dus ook rekening gehouden met de eventuele negatieve gevolgen voor Eelde. Alles schuift nu een jaar op dus voor de business is dat in elk geval gunstig'.

Lelystad

Het vliegveld in Lelystad zou volgens plan vanaf 1 januari 2019 ook gebruikt gaan worden voor vakantievluchten. Schiphol zou daarmee ontlast worden. Maar er is veel verzet tegen dat plan. Daarom komen er voorlopig geen vakantievluchten vanaf Lelystad.

Extra vluchten en bestemmingen

De wethouder denkt dan ook dat er extra gevlogen gaat worden vanaf Eelde. 'Ik weet ook dat er vanuit de luchthaven op allerlei manieren wordt gelobbyd om dat voor elkaar te krijgen.' Van Keulen vermoedt dat het uitstel in Lelystad vooral positief gaat werken voor de vakantievluchten.

Gemeentelijke lobby

Niet alleen de luchthaven houdt zich bezig met die lobby. De wethouder is ook druk bezig samen met burgemeester Peter den Oudsten. 'Wij zijn aandeelhouder van het vliegveld, dus wij helpen waar wij kunnen.'

