Gasverbruik loopt op tijdens vriesdagen: 'Daar kijken wij niet van op'

Dat de temperatuur de komende dagen steeds meer onder het vriespunt zakt, mag dan goed nieuws zijn voor schaatsliefhebbers, het betekent ook dat het aardgasverbruik in ons land omhoog gaat.

Maar hoeveel gas verbruiken dan met zijn allen, en komt dat allemaal uit de Groningse bodem?

Nee, antwoordt Chris Glerum, woordvoerder van Nederlandse Gasunie, op die laatste vraag. 'In Groningen moet men zich houden aan een zogenoemde vlakke winning. Dat betekent dat er zowel in de zomer als de winter evenveel gas wordt opgepompt. In een koude periode moet er dus gas uit andere velden bijkomen.'

450 miljoen kuub

Bij Gasunie gaat men over het transport van het gas. Het bedrijf pompt zelf geen gas op. Wel houdt men bij Gasunie precies bij hoeveel gas er op een dag wordt verbruikt.

'Dat fluctueert continu, maar grofweg zou je kunnen zeggen dat het om 100 tot 300 miljoen kuub op dagbasis gaat. Gisteren (woensdag, red.) was dat 380, en op koudere dagen gaat dat naar 400 tot 450 miljoen kuub. Maar daar kijken wij niet van op.'

Gaswinning terugschroeven

Enkele weken geleden maakte minister Wiebes duidelijk dat de gaswinning zo snel mogelijk terug moet naar 12 miljard kuub per jaar. Gasunie liet daarop direct weten dat wat hen betreft 14 miljard kuub het minimum is.

'Wij hebben berekend wat consumenten en industrie nodig hebben in een relatief warm jaar. Dat is 14 miljard kuub. In een gemiddeld of kouder jaar ligt dat rond de 20 miljard kuub en in een extreem koud jaar kan dat oplopen tot 27 miljard kuub', aldus Glerum.

Wat als de minister toch vasthoudt aan 12 miljard kuub? 'Dan moeten we hele pittige maatregelen nemen. Er zijn al veel maatregelen genomen, onder meer stikstof bijmengen. Dat moet dan uitgebreid worden.'

