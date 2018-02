Opnieuw lijnbus klem onder Emmaviaduct in Stad

Een lijnbus van vervoersdienst Qbuzz is donderdagochtend opnieuw vast komen te zitten onder het Emmaviaduct in de stad Groningen.

Enkele weken geleden kwam op precies dezelfde locatie ook al een bus vast te zitten, vanwege een storing in de elektronica.

De oorzaak van het incident is niet bekend. Ook is onbekend of de lijnbus beschadigd is geraakt.

