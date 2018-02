Elke inwoner van Krewerd krijgt eigen architect

De inwoners van Krewerd nemen het heft in eigen hand. De huizen moeten versterkt worden, maar dat gaat niet zoals tot nu toe werd gedaan.

In 'Experiment Krewerd' krijgt elk adres - dat zijn er bijna vijftig - een eigen architect tot zijn beschikking. Bewoners en architect gaan samen kijken hoe de woning het beste en mooiste versterkt kan worden.

Plan voor heel het dorp

'Er gaat veel geld om in de versterkingsoperatie, maar de resultaten zijn bedroevend', zegt architect Fons Verheijen. Hij vond dat het beter kan en kwam via burgemeester Beukema van Delfzijl in contact met de inwoners van Krewerd. Die bleken er hetzelfde over te denken.

Naast de individuele versterking van de huizen gaan de inwoners direct het hele dorp aanpakken. Samen met een stedenbouwkundige, landschapsontwerper, energiedeskundige, cultuurhistoricus en woonsocioloog wordt heel Krewerd onder de loep genomen en aangepakt.

Blauwdruk

Het dorp hoopt dat deze manier van versterken een blauwdruk kan worden voor andere dorpen in de provincie. In Overschild loopt al een soortgelijk project.

