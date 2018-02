Schimmel in de kamer en altijd koud: huurders zijn het zat

Vocht, schimmel en tocht. Je zult het maar in je huis hebben. Bewoners van onder meer de Lijsterbeslaan in de Groninger wijk Selwerd zitten al langere tijd met deze problemen.

Ze hadden gehoopt in januari duidelijkheid te krijgen over de maatregelen die woningbouwvereniging De Huismeesters gaat nemen, maar dit is niet gebeurd.

Los behang

'Bij ons in huis is het altijd koud, de kachel moet altijd hoog op', vertelt Linda Drenth. 'We hebben schimmel in de hoek van de kamer en het behang laat los. Aan de ene kant halen ze de schimmel weg en doen ze een lik verf erover en aan een andere kant komt het weer terug.'

Belofte maakt schuld

Drenth zegt dat De Huismeesters al meerdere keren is aangesproken op de problemen. 'Maar ze doen niks. Er zou een onderzoek komen naar sloop of renovatie. We hoopten in januari de uitslag daarvan te krijgen, maar dat wordt nu eind juni of juli', vertelt Drenth. Ze is het wachten zat en heeft een spandoek in de tuin gezet met de tekst: 'Belofte maakt schuld'.

'Afspraken nagekomen'

Directeur Sije Holwerda van De Huismeesters heeft een ander verhaal. 'We hebben vorig jaar afspraken gemaakt met een bewonersgroep en wij zijn die afspraken nagekomen. Vorige week hebben we nog om tafel gezeten.'

Volgens Holwerda heeft Drenth het verkeerd begrepen als ze denkt dat de huizen gerenoveerd of gesloopt worden. 'We hebben een onderzoek uitgevoerd en de uitkomsten gedeeld. Uit dat onderzoek zijn acties gekomen en die hebben we in gang gezet. We hebben in een aantal proefwoningen ventilatievoorzieningen aangebracht en muren geïsoleerd. Sloop en nieuwbouw is een ander traject.'

Holwerda zegt dat De Huismeesters veel woningen in bezit heeft die gebouwd zijn tussen de jaren 1950 en 1970. 'Die huizen nemen we nu onder de loep en we hopen dat onderzoek in de zomer af te ronden.'