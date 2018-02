IJsbaan Bad Nieuweschans lek: 'Waar is het water gebleven?'

De 'Russische beer' maakt aankomende week zijn opmars in het land en schaatsfanaten staan te trappelen om het ijs op te gaan. Maar voorlopig kan er op de ijsbaan van Bad Nieuwschans nog niet worden geschaatst, vanwege een lekkage.

Door het lek is het water dat de afgelopen tijd op de ijsbaan was gelegd, grotendeels weggelopen. Ook is de sloot waar het water uit is gehaald, zo goed als leeg.

'We zijn het afgelopen jaar lang bezig geweest om het water op de baan te krijgen. We hebben flink bijgepompt, maar nu is veel van het water weggestroomd', zegt bestuursvoorzitter Dick Smook.

Dweilen met de kraan open

De organisatie heeft twee relatief kleine waterpompjes in gebruik, waarmee de basis voor de ijsbaan wordt gelegd. 'Die pompjes halen het water uit de sloot, maar nu het water wegloopt hebben de pompjes niet genoeg kracht om het water op de ijsbaan te houden. De sloot is bijna leeg en dus hangen de pompjes ook boven het water.'

Hulp van derden

Volgens Smook zag de ijsbaan er begin februari nog piekfijn uit. Op de ijsbaan is in 2012 voor het laatst geschaatst. Vanwege een 'falend bestuur' heeft er de afgelopen jaren geen water op de ijsbaan gelegen.

De organisatie wil zo snel mogelijk een oplossing voor het lek. 'We kunnen pas van de zomer kijken waar het lek zit. Er is wel al contact geweest met een bedrijf in Winschoten, dat eventueel materiaal beschikbaar wil stellen om het lek te dichten.'

De ijsclub van Bad Nieuweschans telt zo'n 350 leden. 'Ze willen allemaal heel graag schaatsen. Ze vragen ook of de brandweer nog iets kan doen. Wij hopen in ieder geval dat er vandaag of morgen nog water op komt. Als dat niet lukt moeten we een andere oplossing zoeken.'

