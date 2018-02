OM eist weer levenslang tegen 'moordbroers'

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in het Gerechtshof Leeuwarden opnieuw levenslang geëist tegen de broers Admilson en Marcos R. voor drievoudige moord.

De broers uit Hoogeveen zouden in 2012 de 55-jarige oud-Winschoter marktkoopman Berend Smit met een vuurwapen om het leven hebben gebracht. Ook worden ze verdacht het wurgen van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo, beiden 77 jaar, in 2013. Drie roofmoorden, stelt het OM.



Tbs

De rechtbank in Assen kwam tot een celstraf van dertig jaar. Admilson R. kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Het OM had levenslang geëist en ging net als de broers in hoger beroep.



Incident

Admilson R. (33) was donderdag niet aanwezig bij de voortzetting van de zaak. Hij werd bij de laatste zitting in oktober afgevoerd uit de rechtszaal. R. wilde zichzelf toen met een klein scherp voorwerp verwonden. Marcos R. (32) is donderdag wel naar het gerechtshof gekomen.

