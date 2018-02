Deel dit artikel:











Geert Kuiper van De Tuutjefloiters overleden Geert Kuiper (rechts) met De Tuutjefloiters (Foto: Archief/RTV Noord)

Accordeonist Geert Kuiper van De Tuutjefloiters is donderdag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Termunterzijl. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Het muzikale trio De Tuutjefloiters bestond uit Geert Kuiper, zijn zus An Kuiper en zijn dochter Fransien Kuiper. Het trio begon in 1984 en zong zelfgeschreven Groningse liedjes, zoals 'In t fluustern van de wind' en 'Twij recht twij noadjes'. In 1994 stopte het streektaaltrio ermee.