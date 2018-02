Warmerdam terug in de basis; Zeefuik geschorst

FC Groningen staat vrijdagavond een cruciaal duel met NAC Breda te wachten. De Groningers hebben de punten hard nodig om nacompetitie te ontlopen.

De FC bezet momenteel de dertiende plaats, met 24 punten. FC Twente, op plek 16 - en dus op nacompetitie - heeft 17 punten.

Larsen afwezig

Voor het duel met NAC kan FC Groningen in ieder geval geen beroep doen op Deyovasio Zeefuik. De verdediger is geschorst, na zijn gele kaart vorige week tegen VVV Venlo. Mike te Wierik neemt waarschijnlijk zijn plek in op de backpositie.

Verdediger Kasper Larsen afwezig. Hij was al een twijfelgeval, omdat hij afgelopen week ziek was. Daar is een reactie op zijn achillespees bijgekomen, waardoor hij NAC moet missen.

Dat betekent dat Django Warmerdam terugkeert in de basis. Waarschijnlijk speelt Van Nieff op zijn positie in het centrum van de verdediging, Warmerdam staat dan op de back.

Vol stadion?

Eerder deze week maakte de FC bekend dat alle seizoenkaarthouders twee gratis kaartjes extra kunnen bestellen. Op die manier hoopt de club op een vol(ler) stadion in de cruciale wedstrijd tegen NAC.

De Noord-tribune is inmiddels helemaal 'uitverkocht'. De andere tribunes zijn ook aardig gevuld, er zijn nog enkele honderden kaarten beschikbaar.

Uit verloren

Eerder dit seizoen einigde NAC - FC Groningen in 2-1 voor de thuisploeg. Raj Vloet scoorde beide Bredase treffers, Mahi maakte de Groningse treffer.

FC Groningen Live

De uitzending van FC Groningen Live op de radio begint een half uur eerder dan normaal. Vrijdagavond vanaf 19 uur verzorgen presentator Niiwino Geertsema en analist Barend Beltman de voorbeschouwing van de wedstrijd. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag van de wedstrijd. Die begint om 20 uur.

FC Groningen - NAC Breda is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Warmerdam; Drost, Bacuna, Vd Looi, Doan; Mahi en Van Weert

