OM: 'Tabaksindustrie niet strafrechtelijk vervolgen' (update)

De tabaksindustrie wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie ziet binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten.

In Groningen schaarden onder meer het UMCG, GGZ-instelling Lentis en de forensisch psychiatrische kliniek Dr. S. van Mesdag zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie.

Dodelijk, maar niet in strijd met wet

'Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving', staat in een toelichting van het OM.



Verwachting

Voor tabaksfabrikant BAT Niemeijer in de Stad is het besluit van het OM geen verassing.

Het onderzoek van het OM heeft volgens de tabaksfabrikant wel lang geduurd, maar de uitkomst 'lag in de lijn der verwachtingen'.

'Onze producten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en worden op volledig legale wijze op de markt gebracht', laat het bedrijf weten.

Aangifte namens patiënt

Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënt Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. De afgelopen tijd sloten tientallen organisaties zich aan bij de aangifte tegen vier tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

Ficq laat weten naar het gerechtshof in Den Haag te stappen om vervolging alsnog af te dwingen.



Lees ook:

- Lentis en Van Mesdag sluiten zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

- UMCG doet mee met aangifte tegen tabaksindustrie