Ronnie Flex (met Anne Frank-tattoo) per helikopter naar Bevrijdingsfestival Groningen De Nederlandse rapper en producer Ronnie Flex (Foto: Ben Houdijk/Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Ronnie Flex en zijn band Deuxperience komen dit jaar als Ambassadeurs van de Vrijheid naar het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen. Ook de DJ Fedde Le Grand en de band My Baby zijn dit jaar ambassadeurs, maar zij treden niet in Groningen op.

Locaties Flex doet de festivals in Gelderland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland aan. Fedde Le Grand treedt op in Zeeland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. My Baby vliegt naar festivals in Noord-Holland (Amsterdam, Haarlem), Limburg en Brabant. Anne Frank-tattoo De rapper is blij met zijn ambassadeursschap: 'Voor de Tweede Wereldoorlog heb ik mij altijd al geïnteresseerd. Ik heb er veel over gelezen en veel films over gezien. Op mijn linker bovenarm heb ik een grote tatoeage van Anne Frank.' 'Waarom? Zij is iemand die zo veel positivisme heeft nagelaten. De manier waarop zij schreef .. Zij bleef optimistisch, en dat in een tijd van zo veel gevaar. Het voelt voor mij dan ook logisch om nu Ambassadeur van de Vrijheid te zijn.' Vorige week werd al bekend dat ook Dotan, Jungle by Night en Scott Bradlee's Postmodern Jukebox op 5 mei naar Groningen komen. Bekijk hier de laatste hit van Ronnie Flex.