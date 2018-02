Diverse goede doelen zijn de laatste weken in opspraak. Het begon met Oxfam, waar medewerkers in Haïti seksfeesten organiseerden en prostituees inhuurden.

Artsen zonder Grenzen kwam ook met cijfers over wangedrag door medewerkers. Wereldwijd ging het vorig jaar om 24 gevallen van ongewenst seksueel gedrag.

Bij Plan International, het vroegere Foster Parents Plan, zijn tussen juli 2016 en juli vorig jaar minstens zes gevallen van seksueel misbruik geweest waarbij kinderen het slachtoffer waren. Plan Nederland, de Nederlandse tak van de hulporganisatie, heeft dat aan de donateurs laten weten.

Deze gevallen zijn voor mensen aanleiding om hun steun aan de organisaties op te zeggen. Hoewel bijvoorbeeld in het geval van Oxfam het niet om Nederlanders ging, maar om de Engelse afdeling. Er staan al berichten online hoe je je als donateur kunt opzeggen.

Ons Lopend Vuur: Ik blijf goede doelen steunen



Praat mee

Hoe sta jij er in? Je kunt ook stellen dat veel van die goede doelen goed werk doen en dat de excessen daar niets aan afdoen. Of neem je afstand van goede doelen omdat je vertrouwen weg is? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288

Iedereen moet een AED kunnen bedienen

Ruim 77 procent was het woensdag eens met de stelling: Iedereen moet een AED kunnen bedienen. Er stemden 1485 mensen.