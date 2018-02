Onbegrip bij UMCG over niet vervolgen tabaksindustrie

Het UMCG is zeer teleurgesteld over het besluit van het Openbaar Ministerie om de tabaksindustrie niet te vervolgen. Justitie ziet binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten.

Support

In Groningen schaarden onder meer het UMCG, GGZ-instelling Lentis en de forensisch psychiatrische kliniek Dr. S. van Mesdag zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie.

Het UMCG vindt het een onbegrijpelijk besluit van het OM.

'Gezien de ernstige en negatieve gevolgen van tabaksverslaving voor de samenleving was het goed geweest dat de strafrechter zich had gebogen over de rol die de tabaksindustrie daarin speelt.', aldus het UMCG.

Onbegrip

'Het grote aantal organisaties dat zich bij de aangifte heeft aangesloten maakt duidelijk hoezeer dit thema in de maatschappij leeft. Wij begrijpen dan ook niets van de overwegingen van het OM om niet tot vervolging over te gaan', meldt het ziekenhuis in een verklaring.

Het UMCG gaat samen met advocaat Benedicte Ficq, die aangifte deed tegen de tabaksindustrie, bekijken of er nog andere (juridische) opties zijn.

Lees ook:

- OM: 'Tabaksindustrie niet strafrechtelijk vervolgen' (update)