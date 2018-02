Handhaving ESD-SIC pas bij volgende blazer van start

De pas opgestelde regels van de provincie Groningen om rook- en stankoverlast bij chemiebedrijf ESD-SIC te handhaven, zijn pas bij een volgende rookwolk van kracht.

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan.

'De inkt was nog niet droog', zegt gedeputeerde Nienke Homan over de pas opgestelde regels. Zwaar teleurgesteld was ze dan ook, toen ze hoorde over de rookwolk bij het chemiebedrijf donderdagochtend. 'Ik dacht: verdorie, toch niet weer.'

Nog niet van kracht

ESD-SIC moet in de nieuwe regels een blazer doorgeven aan de Omgevingsdienst Groningen, waarna het bedrijf direct verbeteringen moet treffen en de oorzaak moet achterhalen. Volgens Homan gaat dit voor de blazer van donderdagochtend nog niet op, maar voor de eerstvolgende blazer wél.

Nieuwe maatregelen

Met de handhaving wil de provincie Groningen de overlast oplossen. 'De afgelopen jaren zijn er veel blazers geweest. We hebben heel recentelijk het besluit genomen om echt iets aan die blazers te kunnen doen. Volgens Homan was het opstellen van de nieuwe regels 'een enorme zoektocht'.

Fouten nagaan

Het chemiebedrijf in Farmsum moet zijn productieproces nauwkeurig volgen. 'Iedere keer dat er iets mis gaat bij het productieproces, en dit leidt tot een rookwolk, moet het bedrijf verbeteringen treffen. Uiteindelijk moet dit zorgen dat de blazers in zijn geheel verdwijnen.'

Compleet nieuw onderzoek

Homan legt uit dat er voortaan wordt gekeken naar de verschillende elementen die een blazer kunnen veroorzaken. 'Dat is nog nooit onderzocht. We kijken bijvoorbeeld wat het effect is van water. Zijn er tijdens natte periodes meer blazers? Dit soort vragen worden nu onderzocht.'

