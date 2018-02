'Als je niks aan die blazers kunt doen, neem dan de overlast voor de omgeving weg'

'Een fabriek die op deze manier werkt, verliest uiteindelijk het recht om te produceren in deze maatschappij.' Dat zegt Hans Nipshagen van de Klankbordgroep Milieu Borgsweer over chemiefabriek ESD in Farmsum.

Donderdagmorgen om acht uur hing weer een grote rookpluim boven ESD. Volgens een woordvoerder was er een explosie in een buitenoven geweest.

Blazers

ESD maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in ovens die in de buitenlucht staan. Soms bezwijkt zo'n oven, met een stofwolk als gevolg. Deze maand is dit al de derde 'blazer', zoals de knallen worden genoemd.

De inwoners van het nabijgelegen Borgsweer zijn het spuugzat. 'In vijftig jaar tijd zijn duizenden blazers gepasseerd', vertelt Nipshagen. Wij maken ons zorgen over de neerslag na zo'n ontploffing en over de stank. Dit past niet meer in deze tijd.'

Harde woorden

De Klankbordgroep Milieu Borgsweer heeft vorige week nog 'harde woorden gewisseld met ESD', zegt Nipshagen. 'We hebben gezegd dat we weinig vertrouwen hebben in de genomen maatregelen. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd door de aandeelhouder om de oorzaak van de blazers weg te nemen, maar neem dan in ieder geval de gevolgen voor de omgeving weg.'

Geurapp

De klankbordgroep heeft haar hoop gevestigd op de politiek. Het provinciebestuur heeft net nieuwe regels op papier gezet voor ESD. Daarnaast is de groep zelf bezig met het ontwikkelen van een geurapp. 'We willen een meetsysteem neerzetten rond het hele industrieterrein Oosterhorn', besluit Nipshagen.

Lees ook:

- Rookpluim door ontploffing bij ESD-SIC in Delfzijl

- Weer een rookpluim te zien bij ESD-SIC