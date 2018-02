U-raad wil onderzoek naar afgeblazen China-plannen; bestuur voelt er niks voor

De universiteitsraad (U-raad) wil een onafhankelijk onderzoek naar het besluitvormingsproces over de Chinese campus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Dat bleek donderdag tijdens een vergadering van de raad. Het college van bestuur van de RUG ziet er niks in, waardoor zo'n onderzoek er voorlopig niet komt.

'Duidelijk iets misgegaan'

Vorige maand werd duidelijk dat de U-raad niet zou instemmen, waardoor het universiteitsbestuur niet anders kon dan de stekker eruit trekken. Er komt definitief geen Groningse campus in het Chinese Yantai. Voor de Personeelsfractie was dat reden om een onderzoek te bepleiten naar de gang van zaken.

Casper Albers: 'Het is duidelijk dat er iets is misgegaan. We zijn drie jaar lang bezig geweest en hebben drie miljoen uitgegeven. Het enige wat we eraan hebben overgehouden is een gespleten universiteit.'

Steun

Volgens Albers is de sfeer onder het personeel slecht. 'Mensen zijn fel tegen elkaar, niet alleen als het over Yantai gaat. Die frustratie dragen ze ook mee naar andere projecten.'

Alle andere fracties (SOG, DAG, Lijst Calimero en Wetenschapsfractie) steunen de oproep tot onafhankelijk onderzoek, ongeacht of ze voor of tegen de China-campus waren. Ze vinden allemaal dat moet worden uitgezocht hoe een jarenlang proces zo kon eindigen.

Poppema wil niet

De U-raad heeft geen eigen middelen en mogelijkheden om een onafhankelijk iemand in te schakelen. Omdat bestuursvoorzitter Sibrand Poppema er niets in ziet, lijkt een daadwerkelijk onderzoek dus ver weg. Poppema vindt het te vroeg om terug te kijken, omdat de faculteit Science and Engineering nog bekijkt wat voor samenwerking met China wel haalbaar is.

Daarbij herkent hij niet dat Yantai de werksfeer negatief beïnvloedt. 'Het is niet erg dat er discussie is, dat hoort bij de universiteit. Ik zie dat niet als een probleem. Een discussie heeft voor-en tegenstanders.' Meer principieel vindt hij dat terugkijken en evaluatie voorbehouden is aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

Voor eind maart staat een overleg gepland tussen de universiteitsraad en de Raad van Toezicht, maar dat is voor de partijen niet voldoende.

Albers: 'Dit is zo'n belangrijk dossier dat zoveel te weeg heeft gebracht dat we denken: dit moet onafhankelijk geëvalueerd worden.' Albers vindt de reactie van Poppema 'teleurstellend.'

Lees ook:

- Commissie: internationalisering RUG is goed, Yantai-plannen niet

- RUG-bestuurder Poppema zwijgt nog over afblazen campus China

- Pijlman: 'Late afblazen China-plannen RUG slecht voor heel Nederland'

- SOG: 'Afblazen China-plannen RUG is een teleurstelling'

- Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai