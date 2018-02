Tijdelijke broedlocatie voor kluten in Breebaartpolder bij Termunten

Het Groninger Landschap start deze week met de aanleg van een tijdelijke broedgelegenheid voor kluten in polder Breebaart.

De broedplek wordt voorzien van een laag schelpen en een elektrisch raster, om te voorkomen dat roofdieren als vossen en steenmarters eieren wegroven.

Werkzaamheden

De broedplek is nodig, omdat de kluten komend voorjaar op een deel van de Dollardkwelders niet terecht kunnen vanwege graafwerkzaamheden. Er wordt daar namelijk een groot broedeiland aangelegd.

Beschutting

'Polder Breebaart is een bijzonder gebiedje, dat tiptop wordt ingericht voor de kluten', zegt natuurbeheerder Silvan Puijman. 'De dieren willen een plekje voor zichzelf, waar ze veilig kunnen broeden. Het moet een beschut plekje worden.'

Wandelaars

Puijman heeft er veel vertrouwen in dat het plan goed uitpakt. 'Het is voor de kluut een perfecte plek om te broeden. We denken dat het zowel voor bezoekers als voor kluten een magnetische werking heeft. Het is vlak naast het wandelpad. Dus hopelijk kunnen bezoekers straks al lopend de broedkolonie zien.'