Goud van Schulting heeft een Gronings randje

Het goud van shorttrackster Suzanne Schulting heeft een Gronings randje. De 20-jarige Friezin is geboren in Groningen en woonde de eerste twee jaar van haar leven in Hoogezand.

Schulting veroverde de olympische titel op de 1000 meter. Ze begon in de tweede positie, maar greep al snel de leiding en hield de deur dicht voor al haar concurrentes.

De gouden race van Schulting





Het feestvieren na de winst



'Genoot zo'

'Ik voelde me goed en genoot er zo ontzettend van dat ik in de Olympische finale stond. Dat was al een droom die uitkwam. Ik had er zoveel zin in', zegt een uitzinnige Schulting tegen de NOS.

Het eerste interview



De familie van Schulting woonde in Veendam. Haar vader, Jan Schulting, was in die periode trainer van SC Veendam.

Suzanne Schulting werd geboren in onze provincie, maar woont tegenwoordig in Friesland. Natuurlijk zouden we Schulting volledig kunnen claimen als Groningse, maar dan bevinden we ons toch écht op glad ijs...

