Negen harmonicabussen van Qbuzz terug naar fabriek

Negen harmonicabussen van vervoersdienst Qbuzz moeten terug naar de fabriek vanwege een storing in het detectiesysteem.

Het defect kwam aan het licht nadat donderdagochtend de zoveelste lijnbus van Qbuzz vast kwam te zitten onder het Emmaviaduct in de stad Groningen.

Dezelfde serie

Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark: 'De bus van het incident van vanmorgen was een ander soort bus, maar komt wel uit dezelfde serie. Er zijn in totaal negen bussen met problemen in de sensor die vast moet stellen hoe ver de bus in een bocht buigt.'

Nog even geduld

Volgens Van Der Mark is de bocht bij het Emmaviaduct in Stad iets te krap, waardoor het systeem te vroeg ingrijpt en de bus stilvalt. 'Er zullen vast meer van dit soort bochten zijn. Voorlopig moeten we het ermee doen, totdat de nieuwe stationsplannen in 2022 uitgevoerd worden. Dan loopt alles in een rechte lijn.'

