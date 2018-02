Big data. Slim gebruik is makkelijker dan je denkt

Een enorme berg klantgegevens of productiecijfers, maar wat doe je ermee? Een bedrijf dat deze 'big data' slim weet te gebruiken, kan een sprong maken. Dat zegt NoordZaken-expert Eelko Huizingh.

Door Eelko Huizingh

Google op big data en je krijgt 394 miljoen resultaten. Goeroes prijzen big data aan, congressen over big data leveren goed geld op. Zelfs kranten schrijven over het onderwerp. Maar wat zijn nou eigenlijk big data en wat moeten we ermee?

Hot

Big data betekent letterlijk 'veel gegevens'. Maar dat brengt ons weinig verder. Waarom is big data hot? Big data ontstaan omdat we steeds meer gegevens vastleggen en dat ook steeds vaker digitaal doen. Bekijk je op internet een boek, dan meldt de website welke andere boeken mensen die dit boek kochten, ook hebben gekocht.

Advies

Big data maken zo'n advies mogelijk, terwijl er eigenlijk niet eens zoveel gegevens voor nodig zijn. Je houdt gewoon bij welke andere boeken mensen kopen die een bepaald boek hebben gekocht en je toont de top drie.

Uren video

De hoeveelheid digitale gegevens neemt exponentieel toe. Weet je dat in de tijd dat je deze blog leest, je honderden uren achter bent geraakt met YouTube kijken? Elke minuut wordt op YouTube driehonderd uur aan video geüpload!

Sensoren

Maar al die video's vallen in het niet bij de gegevens die sensoren verzamelen over locatie, beweging, temperatuur, luchtdruk, vochtigheid, licht, gewicht, verbruik of geluid. Dat doen ze elk uur, elke minuut of zelfs elke seconde. Sensoren verzamelen data, software zorgt voor verwerking. De software kan samengevatte gegevens aan een gebruiker presenteren, zoals in het bovenstaande boekenvoorbeeld.

Fouten

De software kan ook zelf beslissen. Dat is nog weer een stap verder. Sensoren meten de lichtreflectie van aardappelloof. Dat zegt iets over het stikstofgehalte en de vitaliteit van het loof. Software bepaalt direct hoeveel loofdoodmiddel op de plek gespoten moet worden.

Toepassingen

Andere sensoren bepalen hoeveel kalk, compost of vocht de grond nodig heeft. In feite verschillen deze toepassingen niet wezenlijk van de sensoren in auto's die bepalen wanneer de lampen of de ruitenwissers aan moeten gaan, of adaptieve cruise control, waarbij de snelheid wordt aangepast aan die van de voorganger.

Fouten

De overeenkomst is dat waarnemingen en beslisregels samen de actie bepalen. Dat gaat niet altijd goed, soms wordt teveel loofdoodmiddel gespoten of gaan de ruitenwissers voor niets aan. Maar als foutieve acties niet tot grote schade leiden, hoeft dat geen bezwaar te zijn.

Beschikbaar

Al die technologie achter big data is gewoon beschikbaar: sensoren, dataopslag, draadloze verzending, verwerking door software, presentatie van uitkomsten en het laten uitvoeren van acties.

Geen beperkingen

Dat hele proces kan statisch (op een vaste plek) of dynamisch (op een rijdend voertuig). Het kan op bestaande apparatuur (een tractor of auto) of op speciale apparatuur (een drone). Er zijn dus maar weinig technologische beperkingen. Al is beveiliging wel een issue.

Slim

Er ligt een grote markt braak voor wie slim genoeg is om te zien hoe big data-toepassingen waarde kunnen toevoegen aan producten, diensten of bestaande bedrijfsvoering. Ga de uitdaging voor uw bedrijf aan!

Zes stappen om big data in uw bedrijf te gebruiken:

- Waar zijn verbeteringen in een proces of productgebruik mogelijk? Wat moet je hiervoor waarnemen?

- Wat moet met de waarnemingen worden gedaan? Is combineren met andere gegevens zinvol?

- Wanneer is welke actie nodig? Stel de regel hiervoor vast.

- Bepaal de schade bij foutieve keuzes van deze beslisregel.

- Is die schade niet groot, laat het systeem tot actie overgaan. Is dat wel het geval: kijk of het systeem een menselijke beslisser kan adviseren.

- Ontwikkel en test het systeem. Voer het in.

Dr. Eelko Huizingh is universitair hoofddocent innovatiemanagement, directeur van expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het boek Innovatiemanagement.

