Cel voor mishandeling van acht weken oud dochtertje

Een 29-jarige Stadjer die in mei 2016 zijn twee maanden oude dochter zwaar mishandelde is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Poging doodslag

Het kind kwam die dag met een scheurtje in haar schedel en bloedingen in het hoofd op de Eerste Hulp terecht. De vader had zelf de hulpdiensten gebeld.

De baby kreeg door het letsel een epileptische aanval, maar overleefde dit wel.

Twee keer in korte tijd

Het kind was kort daarvoor al met hersenletsel opgenomen geweest. Er was onvoldoende bewijs dat de man de veroorzaker was van dat letsel.

Ruim een week later volgde de tweede spoedopname. Opnieuw had het kind letsel aan het hoofd. Onderzoek wees uit dat dit door geweld was ontstaan. De rechters vonden dit poging tot doodslag.

Hardhandig

De man ontkende de mishandeling. De rechters zien voldoende bewijs om de man wel te veroordelen. Hij was kort voor de tweede opname alleen met het kind thuis.

Bovendien klaagde de moeder eerder al eens tegenover anderen dat haar man zo hardhandig was met de baby.

Stoornis

De man heeft de persoonlijkheidsstoornis borderline en de daad kan hem in verminderde mate worden aangerekend. Hij is niet eerder veroordeeld.

De kans op herhaling is volgens de rechtbank groot, daarom mag de man zijn kinderen niet meer opzoeken.

