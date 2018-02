Statenleden blikken met gemengde gevoelens terug op Akkoord van Westerlee

Het kwam donderdag nog één keer aan de orde tijdens een commissievergadering in Provinciale Staten: het Akkoord van Westerlee.

De politieke partijen blijken gemengde gevoelens te hebben over de Oost-Groninger samenwerking op bestuurlijk vlak.

Ruim acht miljoen

'Dit is een ongelooflijk gemiste kans', zegt PvdA-fractievoorzitter Gert Engelkens. 'Er komt geen groot ontwikkelbedrijf in Oost-Groningen, wat zo goed zou zijn. Bovendien hebben de Oost-Groninger gemeenten door al het gesteggel ruim acht miljoen euro misgelopen. De inwoners van deze regio verdienen beter.'

Engelkens, fractieleider van de partij die aan de basis stond van het Akkoord van Westerlee, maakt van zijn hart geen moordkuil. Maar hij is niet de enige. Meerdere partijen, waaronder GroenLinks, de Partij voor het Noorden en de ChristenUnie, balen van het mislukte akkoord. 'Wat is er nu terechtgekomen van het Akkoord van Westerlee?', vraagt ChristenUnie-voorman Gerrit Jan Steenbergen zich af.

Eén groot werkbedrijf

De deal was bedoeld om werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon te laten fuseren tot één groot werkbedrijf, om zo de arbeidsbeperkten klaar te stomen voor de nieuwe Participatiewet. Maar Stadskanaal en Veendam hadden een andere visie op de gang van zaken dan Oldambt, Pekela en de toenmalige gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Menterwolde. Daardoor blijft Wedeka voorlopig op eigen benen staan.

Gebiedsregisseur

De Statenleden zijn contenter met het feit dat gebiedsregisseur Gerard Kremer na zijn samenwerking met Bert Middel nu alleen verder gaat in het gebied. 'Ik ben wel positief over deze follow-up', stelt Steenbergen. 'Meneer Kremer gaf het ook netjes aan: het midden- en kleinbedrijf in Oost-Groningen is goed bezig.'

Bert Middel heeft zijn taak als gebiedsregisseur afgerond. Kremer probeert de werkgelegenheid in de regio op te krikken en bedrijven warm te maken voor Oost-Groningen. Die rol kan op goedkeuring rekenen aan het Martinikerkhof. 'Wij zijn blij dat Kremer doorgaat', stelt CDA'er Robert de Wit. Kremer krijgt nog wel een opdracht mee vanuit de Statencommissie: de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers bijvoorbeeld.

'Tien miljoen te veel'

Niet iedere partij hangt de vlag uit. Zo rekent de VVD hard af met het beruchte akkoord. 'Die tien miljoen euro die in Oost-Groningen is uitgegeven, is tien miljoen te veel', stelt VVD'er Laura Dijkstra vast. Het komt haar op hoongelach te staan.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) ziet perspectief voor de regio én voor het werk van Gerard Kremer. 'Er ontstaan nu initiatieven als de Gebiedscoöperatie in Oost-Groningen, waar de Hanzehogeschool ook in participeert. Studenten komen daar in aanraking met ondernemers en zien hun fantastische werk. Het bedrijfsleven wordt versterkt. Allemaal mooie initiatieven. Maar zoals Kremer zegt, we mogen dat zelf ook wel eens wat meer vertellen.'

