Rondje Groningen: 'Wat is dit mooi, zo mooi. Prachtig!' (Foto: Screenshot Omrop Fryslân, bewerking RTV Noord)

GOUD! Suzanne Schulting, geboren in Groningen, schreef donderdagmiddag shorttrackgeschiedenis. En dan is de in Friesland woonachtige Schulting ineens toch ook weer een beetje Gronings. Dat en meer in Rondje Groningen:

1. Nieuwe straat? Arend kwam een opvallend nieuw straatnaambord tegen in de stad Groningen: 2. GOUD! Gelukkig heeft Schulting zich ingehouden, want ze wilde al gaan feesten na de winst van de bronzen plak: En hoe vier je zo'n plak? En dat dansje doet Claudia de Breij vanavond ook: En hoewel ze geen Groningse (meer) is, viert Groningen tóch een beetje mee: De pake en beppe van Suzanne volgden de wedstrijd thuis in Friesland. De beelden zijn hartverwarmend. Bauke Mollema stapte zelfs af om de finale te kijken: En bij de FC juichen ze ook mee: 3. Doan? Over FC Groningen gesproken: morgenavond staat een cruciale wedstrijd tegen NAC Breda op het programma. De FC heeft de punten hard nodig. Aan de support zal het niet liggen: 4. Brandonderzoeker Billy

Speurhond Billy in actie! Ze kunnen meer dan in je been bijten, die viervoeters van de politie.. 5. Gewoon genieten Jesper Wollinga maakte deze prachtige plaat van de landerijen rond Woldendorp. 6 Spiegeltje spiegeltje Ook mooi: 7.IJsvlakte Oke, nog eentje dan.. 8. Hartjes voor Ronnie Vandaag werd bekend dat Ronnie Flex op 5 mei optreedt op het Bevrijdingsfestival in Groningen. Daar worden sommige mensen best enthousiast van... 9. Nog 12 nachtjes Waar de FC vaak moeite heeft om het stadion vol te krijgen, is dat in MartiniPlaza alweer bijna voor elkaar.... Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier vorige edities.