Verloren bekerfinale brengt Lycurgus-coach Arjan Taaij niet aan het twijfelen

De verloren bekerfinale van afgelopen weekend zorgt niet voor twijfels bij Lycurgus-coach Arjan Taaij. De volleyballers beginnen donderdagavond de kampioenspoule in de competitie met een uitwedstrijd tegen Zwolle.

Taaij moet wel toegeven dat het een aantal dagen heeft gekost om het 3-2 verlies tegen Taurus te verwerken: 'Het was een mentale tik en dat doet zeer. Maar we hebben het met elkaar besproken en ik denk dat we het een plekje hebben kunnen geven.'

Harde woorden?

'Zo'n verlies doet wat met mensen en ook met mij als coach. Of er harde woorden zijn gevallen wil ik niet zeggen, maar zeker vallen er woorden ja. Er zijn dingen besproken om elkaar beter te maken, en bijvoorbeeld om scherper aan de start te verschijnen.'

Twijfels?

Ondanks dat Lycurgus de torenhoge favoriet was voor de bekerwinst, brengt het resultaat hem niet aan het twijfelen. 'Ik vond ons eigenlijk best goed, maar Taurus was nog net iets beter. Maar je hebt gelijk, de doelstelling niet gehaald.'

Doelstelling blijft hetzelfde

'Maar het zou een slecht verhaal zijn als we de doelstelling voor het landskampioenschap op basis van die wedstrijd naar beneden bijstellen', lacht de trainer. 'We hebben ontzettend veel vertrouwen in de kampioenspoule en de finale. Het is ook de charme van het volleybal dat je in een bekerfinale verrassingen kan hebben Maar twijfelen over onze kwaliteiten doe ik niet.'

Kampioenspoule? Hoe zit dat?

Dit jaar heeft de Eredivisie van het volleybal opnieuw te maken met een nieuwe competitieopzet. De reguliere competitie is nu ten einde en de beste zes van de tien ploegen spelen in een kampioenspoule.

Lycurgus eindigde als nummer één en begint met vijf punten voorsprong. De nummers twee en drie hebben respectievelijk vier en drie punten. De twee ploegen die vervolgens als nummers één en twee eindigen in die kampioenspoule spelen in een best-of-five serie de finale om het landskampioenschap.

'Hoog niveau'

'En dat heeft een paar hele mooie voordelen. Je speelt meerdere wedstrijden op hoog niveau. Daarna volgt een finale met een best-of-five serie, in tegenstelling tot vorig jaar toen de finale maar uit twee wedstrijden bestond. Dus al met al ben ik daar heel tevreden over.'

