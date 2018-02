Deel dit artikel:











Asbest in schoolgebouw jaagt Delfzijl op kosten (Foto: De Vries Media)

De sloop van de voormalige basisschool De Woldrakkers in Woldendorp gaat 134.000 euro meer kosten dan eerst was begroot. In het pand blijkt meer asbest te zitten dan was gedacht.

Het pand moet worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw kindcentrum. Omdat de verwijdering van het asbest veel tijd kost, duurt het langer voordat de bouw van het nieuwe pand kan beginnen, zegt de gemeente Delfzijl. Nieuwbouw Het asbest wordt verwijderd in de week van 5 tot 9 maart. Daarna kan worden begonnen met de nieuwbouw. Lees ook: - Woldendorp en Spijk krijgen bevingsbestendige kindcentra