Brandweerautoproducent redt lekke ijsbaan van Bad Nieuweschans

Het lijkt erop dat volgende week toch geschaatst kan worden op de ijsbaan van Bad Nieuweschans. Ziegler Brandweertechniek in Winschoten schiet de Schansker pechvogels te hulp.

Op de Facebookpagina van Ziegler staat: 'Gisteren is ons ter ore gekomen dat de ijsbaan van Bad Nieuweschans in de problemen is gekomen door een klein lek. Met de 'Russische beer' op komst, gaan wij morgen de ijsbaan weer vullen.' Erachter staan de hashtags kinderpret en schaatsplezier.

Lek

De ijsclub in Bad Nieuweschans is lang bezig geweest om water op de baan te krijgen. Twee pompjes haalden water uit een sloot, maar door een lek is al het water weggestroomd. Doordat de sloot nu vrijwel droog staat, kan er geen water meer uit worden gehaald.

De ijsclub van Bad Nieuweschans telt zo'n 350 leden. Als het meezit, kunnen die dus lekker schaatsen in de voorjaarsvakantie.

Lees ook:

- IJsbaan Bad Nieuweschans lek: 'Waar is het water gebleven?'