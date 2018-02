'Als je nog een wedstrijd wilt winnen dit seizoen, moet het tegen NAC gebeuren'

FC Groningen speelt vrijdagavond in eigen huis tegen NAC met de druk er vol op. 'Als je nog graag een wedstrijd wilt winnen dit seizoen, moet het morgen wel gebeuren', zegt clubwatcher Elwin Baas.

Want de FC krijgt in het restant van het seizoen een flinke reeks lastige uitwedstrijden voor de kiezen, zegt Baas in de wekelijkse voorbeschouwing op Radio Noord. 'Ze moeten nog naar PSV-uit, AZ-uit, Heerenveen en Twente uit. Groningen wil heel graag bij die onderste plaatsen weg. Dus moet je morgenavond winnen.'

'NAC ruikt zijn kans'

NAC zit in hetzelfde schuitje als Groningen. De Brabanders staan vijftiende, Groningen dertiende. 'NAC wil daar weg, het liefst zo snel mogelijk', zegt verslaggever Ronald Sträter van Omroep Brabant. 'Ze ruiken hun kans. Laten we eerlijk zijn: er komt bijna geen hond meer kijken in Groningen, het rommelt daar.'

Al zit het Noordlease Stadion tegen de ploeg uit Breda wel degelijk flink vol. De club gaf gratis kaarten weg en ook de supporters hebben opgeroepen te gaan. Baas: 'Op enkele honderden kaarten na is het stadion volledig uitverkocht. Het hangt er een beetje vanaf of de seizoenkaarthouders ook allemaal komen, maar ik verwacht wel minimaal twintigduizend man.'

'Volgens mij is het sadomasochisme'

Bij NAC hebben ze bijna elke thuiswedstrijd een volle bak. 'Ook tijdens die twee jaar in de Jupiler League zat het stadion flink vol, dat is nu ook zo. Ik snap het ook niet, volgens mij is het sadomasochisme van de mensen in Breda. Hoe slechter het gaat, hoe drukker het wordt', zegt Sträter.

'Maar ze drinken ook heel veel bier hier, misschien vertroebelt dat een beetje de blik. Als NAC verliest begint de polonaise gewoon vijf minuten later.'

Geintje

'Ik maakte net maar een geintje hè, ik vind Groningen een fantastisch mooie volksclub. Ik verwacht dat Groningen de mensen ook wel wat wil bieden, nu ze een volle bak hebben. Dus ik verwacht een fel Groningen, dat direct uit de startblokken schiet. Ik denk dat NAC ze eerst moet laten uitrazen en dan proberen toe te slaan.'

