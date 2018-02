Eerste bevingsbestendige Bedumer basisscholen geopend door minister Slob

In Bedum zijn donderdagmiddag de eerste twee scholen in het dorp die aardbevingsbestendig zijn gemaakt officieel geopend. Dat gebeurde door minister Arie Slob van Onderwijs.

GBS De Horizon kreeg nieuwbouw, de Sint Walfridusschool is bouwkundig versterkt én gerenoveerd. De leerlingen zitten sinds december al in de nieuwe panden.

'Het is een prachtige dag'

Wethouder Menne van Dijk is blij dat de schoolgebouwen nu ook officieel open zijn. 'Het is een prachtige dag, waarop we erbij stilstaan dat twee van de vijf scholen in Bedum compleet aardbevingsbestendig zijn. Helemaal vernieuwd, duurzaam en onderwijskundig weer bij de tijd.'

Kosten

De versterkingsoperatie kost de gemeente Bedum in totaal 14 miljoen euro.

Lees ook:

- Minister opent twee voorbeeldscholen in aardbevingsgebied

- Aardbevingsbestendige school bijna klaar voor gebruik (2016)