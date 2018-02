'Verstandig dat lokale politici alles doen om kraamzorg in Refaja te houden'

De leiding van de Treant Zorggroep denkt na over het centreren van de afdeling verloskunde. Dat gaat mogelijk ten koste van het Refaja Ziekenhuis. De gemeenteraad van Stadskanaal gaat er niet over, maar gaf wel een signaal af dat men de kraamzorg in de Kanaalstreek wil houden. Terecht of niet, Beter Weters?

Juiste gevecht kiezen

Wanneer je volksvertegenwoordiger bent wil je vanuit je uitgangspunten je stad, regio of land zo goed mogelijk (be)dienen. Het betekent dat je je antennes altijd probeert goed af te stemmen op wat er onder de bevolking leeft. Er zijn veel zaken waar een volksvertegenwoordiger officieel niet over gaat, maar waarop hij/zij wel invloed op kan uitoefenen. Het betekent niet dat je op alle signalen direct aanslaat, maar dan kies je de juiste gevechten.

Omliggende gemeenten?

Soms leidt dat tot grotere of kleinere successen. Vaak ook niet, maar heb je duidelijk gemaakt aan je achterban dat de zaak je niet ontgaat. Ik weet trouwens vrij zeker dat wanneer de omliggende gemeenten de kosten op zich zouden nemen van deze afdeling van het ziekenhuis, deze er vast zou blijven. Ik weet ook vrij zeker dat de raadsleden in die gemeenten die consequentie waarschijnlijk niet voor hun rekening zullen/kunnen nemen.

Weinig kinderartsen

In Zuidoost-Groningen en de Drentse Monden worden jaarlijks honderden kinderen geboren. Het overgrote deel in het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Daar komt bij dat 'het Refaja' momenteel weinig kinderartsen heeft. Het overkoepelende ziekenhuisbestuur overweegt zelfs mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde.

Niets doen, geen optie

Een groot deel van de lokale politiek staat reeds op de achterste benen. Terecht! Het aantal instellingen in Zuidoost-Groningen moet niet nog meer verminderen! Het is zeer verstandig dat de lokale politici alles doen om het complete Refaja voor Stadskanaal te behouden.

Niets doen, is geen optie!

Schoenmaker en leest

Ja, het is wel een beetje een verhaal van schoenmaker en leest. De Gemeenteraad gaat niet over dit soort zaken. Aan de andere kant daarentegen, mogen volksvertegenwoordigers vanzelfsprekend wel ook hun zorg uitspreken als een lokaal belang in het geding is. Maar is hier een lokaal belang in het geding?

Overstijgt lokaal belang

Natuurlijk willen grootouders en anderen snel hun borelingen kunnen zien en de kersverse moeder bezoeken. Maar als het om kinderen krijgen gaat: 'Bezint eer ge begint'. En als je dan toch…, wel, dan maar een eindje reizen. Als de kwaliteit van het gebodene (betere verloskundige zorg) er op vooruit gaat als er gecentreerd wordt, is dat ook wel wat waard; heel veel waard zelfs! En dat overstijgt een lokaal belang.

Gewoon doen!

Je mening uiten over een onderwerp waarover je niet gaat? Gewoon doen! Pas wanneer je ergens geen verstand van hebt is zelfbeheersing op zijn plaats. Gemeenteraadsleden gaan over alles wat een direct effect heeft op de leefbaarheid in hun gemeente. Dus ook het aanbod van gezondheidszorg. Een afdeling verloskunde op een redelijke afstand is wenselijk, zelfs al kunnen de meeste bevallingen nog steeds heel veilig thuis plaatsvinden.

Dicht bij huis

Wanneer obstetrici en neonatologen niet willen komen werken in je ziekenhuis heb je een probleem: je kunt ze namelijk niet dwingen. Verleiden misschien wel: het ziekenhuis door nog eens goed naar de arbeidsvoorwaarden te kijken, de gemeente door te kijken hoe er gefaciliteerd kan worden in huisvesting bijvoorbeeld, of werkgelegenheid voor partners. Een goed en specialistisch verloskundig centrum op enige afstand is verdedigbaar, naast 'gewone' verloskundige hulp dicht bij huis.

Zeggenschap over wat van ons allemaal is

Het uitkleden van streekziekenhuizen is niet nieuw. Van Dokkum tot Vlissingen en van Alkmaar tot Hengelo gebeurt dit. En we zien het ook bij de Treant Zorggroep. De afgelopen jaren kwamen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen al honderden mensen in actie. En terecht, want goede, bereikbare zorg is van levensbelang.

Lokale politiek moet zich uitspreken

Het probleem is dat de leiding van de Treant Zorggroep niet in dienst staat van de bevolking, maar van de markt en zorgverzekeraars. De lokale politiek doet er goed aan zich hierover uit te spreken. Zij zijn namelijk de volksvertegenwoordigers van de inwoners wiens streekziekenhuizen worden uitgekleed. Zij hebben de plicht voor hun belangen op te komen.

Wij moeten weer gaan over wat van ons allemaal is en daarvoor moeten wij de samen zeggenschap van de markt terugveroveren.