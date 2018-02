Directeur chemieconcern ESD-SIC: 'Dit is flink balen'

'Het is balen dat wij overlast hebben gecreëerd voor de omgeving én het is balen voor de collega's van ESD die hard werken om blazers te voorkomen.' Dat zegt directeur Richard Middel van chemieconcern ESD-SIC in Farmsum.

Donderdagmorgen om acht uur hing voor de derde keer in korte tijd een grote rookpluim boven ESD. Volgens een woordvoerder was er een explosie in een buitenoven geweest.

ESD maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk als gevolg. Omwonenden maken zich zorgen over de stank en de neerslag na zo'n 'blazer'.

'Niet gevaarlijk'

Volgens Middel is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid: 'De stofpluimen die ontstaan door de explosies bestaan uit petroleumcokes en zand. Uit onderzoek is gebleken dat deze stoffen geen risico vormen voor de gezondheid.'

Middel zegt dat zijn bedrijf bezig is oplossingen te zoeken. 'We werken samen met de provincie om het aantal blazers te reduceren.' Hoe lang dit gaat duren? 'Dat is moeilijk te zeggen. Wij gaan ons er hard voor inzetten om op korte termijn met oplossingen te komen', besluit Middel.

