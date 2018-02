Provincie zoekt naar 'laatste stukje geld' voor aanschaf twintig waterstofbussen

Onze provincie krijgt er mogelijk twintig waterstofbussen bij. Dat maakte gedeputeerde Fleur Gräper donderdag bekend tijdens de ingebruikname van een waterstoftankstation aan de rand van het Chemie Park in Delfzijl.

Er rijden momenteel twee waterstofbussen tussen Groningen en Delfzijl. Voordat daar twintig bij komen, moet de provincie nog wel extra geld binnenhalen. De aanvraag voor geld van de Europese Unie, die samen met Noord-Brabant en Zuid-Holland werd ingediend, is gehonoreerd.

Ministerie betaalt mee

'Ook het ministerie betaalt mee', zegt Gräper. 'Wij hebben als provincie ook al wat geld gereserveerd, maar het laatste stukje moet nog gevonden worden. Ik heb goede hoop dat we dat kunnen vinden en dan zijn er met ingang van de nieuwe concessie over een jaar, anderhalf, meer waterstofbussen.'

Meerdere waterstoftankstations

Het waterstoftankstation dat donderdag werd geopend is, als het aan Gräper ligt, niet meer de enige in onze provincie als de twintig nieuwe waterstofbussen er komen. 'Het zou mooi zijn als we dan op meerdere plekken waterstoftankstations hebben.'

'Dit tankstation is ook een manier om ervoor te zorgen dat rijden op waterstof toegankelijker wordt. Om te kijken hoe we die ontwikkeling wat verder kun aanjagen.'

