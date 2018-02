25 jaar Ierse pub in Stad: Geluk en Groningse humor

Een klein stukje Dublin in het centrum van Groningen. Dat is volgens Peter Kelly zijn Ierse pub O'Ceallaigh aan het Kattendiep. Dit weekend viert hij het 25-jarig bestaan van de kroeg. Daarmee is het de oudste Ierse pub van Groningen.

Zestig jaar geleden werd Kelly geboren in de Ierse hoofdstad Dublin. Inmiddels woont hij alweer tientallen jaren in Groningen. Zijn baan bij de gemeente beviel hem niet meer en hij was op zoek naar wat anders.

'Samen met m'n vrouw liep ik een kwart eeuw geleden door Amsterdam', herinnert Kelly zich. 'Toen zag ik daar een uithangbord van Guinness, het bier uit mijn geboortestad Dublin. Ik had wel zin in een pint en we gingen die pub binnen en toen wist ik het meteen: dit ga ik ook doen, in Groningen. Een half jaar later ging O'Ceallaigh aan het Kattendiep open.'

De pub zit in m'n hart

O'Ceallaigh is overigens niet de eerste Ierse pub in onze provincie. Dat was Fiddler's Green in Schildwolde. Die pub sloot in 2004. Met het 25-jarig jubileum is Kelly's pub nu de oudste.

'Het eerste wat me te binnen schiet als ik nadenk over de afgelopen 25 jaar, is het woord 'geluk'. Het is niet altijd makkelijk gegaan. Maar ik moet vaak denken aan een van onze schrijvers die zei: 'If you enjoy the job you're doing, you'll never have te work another day in your life.' Dat geldt ook voor mij. De pub zit in m'n hart, de muziek, de sfeer, de klanten', vertelt de kastelein.

Peter Kelly (r) met een van zijn barmannen.



Foto: René Walhout/RTV Noord

Het wordt altijd feest

Het aantal Ierse pubs is in die jaren wereldwijd enorm toegenomen. In alle steden vind je ze. Volgens Kelly komt dat voor een deel door marketing van de Guinnessbrouwerij uit Dublin. 'Maar ik denk dat het ook door de Ieren zelf komt. Kijk bijvoorbeeld naar Ierse voetbalsupporters. Hun reputatie wereldwijd, of ze winnen of verliezen, het maakt ze niet uit, het wordt altijd feest. Dat zit gewoon in onze aard.'

Groninger- en Dubliner humor

Kelly ziet wat dat betreft overeenkomsten met Groningers. 'De Groningse humor ligt heel dicht bij Dublinse humor. Het is de droge humor. Een Groninger kan iets heel grappigs zeggen met een heel strakke gezicht. Zo is het in Dublin ook en zo doe ik het hier ook.'



Dit weekend viert Peter Kelly het 25-jarig bestaan met vaste klanten, vrienden en veel Ierse livemuziek.