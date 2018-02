Gronings bestuurslid No Surrender opgepakt

De politie heeft donderdagmorgen een 48-jarig Gronings bestuurslid van No Surrender aangehouden.

In een loods aan de Ketellapperstraat in Assen werd een hennepkwekerij gevonden. De kwekerij is van de 48-jarige Groninger en zijn 37-jarige vriendin. De vrouw is ook opgepakt.

Kwekerij

In de kwekerij stonden 350 geknipte planten en 12,4 kilo gedroogde henneptoppen. In een tweede, volledig ingerichte ruimte werd een kwekerij zonder planten aangetroffen. De stroom en het water werden illegaal afgetapt. Een grote hoeveelheid professioneel bouwgereedschap ter waarde van ongeveer vijftienduizend euro is in beslag genomen. De kwekerij en de daarvoor benodigde materialen zijn vernietigd.

Woning

In en bij de woning van het stel in Groningen werden een grote hoeveelheid geld en waardevolle goederen zoals een motor, een snorscooter, sieraden, meerdere mobiele telefoons, laptops en een aanhanger in beslag genomen. Tevens werden er twee kilo hennep, een boksbeugel, vier busjes pepperspray en een kapmes aangetroffen. Ook in de woning werden gas en stroom illegaal afgenomen.