Lycurgus begint kampioenspoule met zege bij Zwolle

De volleyballers van Lycurgus zijn de kampioenspoule in de competitie begonnen met een overwinning tegen Zwolle.

Op bezoek bij Zwolle werd het 3-0 in sets voor de Groningers. De setstanden waren 25-20, 25-22 en 25-21. Lycurgus staat nu bovenaan in de kampioenspoule. Orion uit Doetinchem staat tweede en Dynamo uit Apeldoorn derde.

Nieuwe opzet

De kampioenspoule is nieuw in de volleybalcompetitie. De beste zes van de tien eredivisieclubs doen mee. Lycurgus eindigde als nummer één en begint met vijf punten voorsprong. De nummers twee en drie hebben respectievelijk vier en drie punten. De twee ploegen die vervolgens als nummers één en twee eindigen in die kampioenspoule spelen in een best-of-five serie de finale om het landskampioenschap.

