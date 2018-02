De ijskoorts zwelt aan. Voorlopig kan er nog nergens veilig geschaatst worden, maar voor sommige liefhebbers maakt dat niet uit. Ze binden de schaatsen onder, onbetrouwbaar of niet. Dat en meer in Noord Vandaag.

'We nemen dus juist géén risico's'

Yldau Dijkstra en Marten Imelman wagen zich al op het ijs, als het eigenlijk nog helemaal niet kan. 'Dat wordt toch aan alle kanten afgeraden?', werpt presentator Frederick Stokker op. 'En terecht!', zegt Imelman. 'Maar we doen het wel, omdat we goede voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. We nemen dus juist géén risico's.'

Gouden Schulting is ook een beetje van ons

Dolle vreugde bij de pake en beppe van Suzanne Schulting in Friesland, door de gouden olympische medaille van hun kleindochter bij het shorttracken. Maar gelukkig: ze is ook een beetje van ons!



'Het is heel erg bijzonder, maar de aanleiding is niet zo fijn'

Minister Arie Slob opende in Bedum de eerste twee aardbevingsbestendige basisscholen van het dorp. 'Het is heel erg bijzonder, maar de aanleiding is niet zo fijn: de bevingen' Maar hadden de kinderen last van aardbevingsperikelen? 'Nééééé', roepen ze in koor.

'Het werd opgelost op een manier zoals dat in de Efteling gebeurt'

De inwoners van Krewerd nemen het heft in eigen hand, bij het versterken van hun woning. Ze krijgen hulp van architecten. 'Het werd opgelost op een manier zoals dat in de Efteling gebeurt', zegt architect Fons Verheijen over de manier waarop het tot nu toe ging. 'Dat kan toch niet de bedoeling zijn.'

Enig idee wat stukafest is?

Het staat voor studentenkamerfestival en ook in Groningen wordt het georganiseerd. Optredens in een studentenkamer dus. 'We hebben wat drankjes, wat bier en wat fris in huis gehaald. En eten voor het bandje.'

